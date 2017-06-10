Журналист CNN заявил, что Белый дом отправил его в "Сибирь"

ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Журналист CNN Джим Акоста предположил в прямом эфире, что Белый дом "мстит" телеканалу, отправив его в "Сибирь" на последний ряд во время пресс-конференции президента США Дональда Трампа с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
"Телеканалы обычно сажают вместе … Мы были в конце слева, в нескольких рядах от президента, и даже позади румынской прессы, в месте, сопоставимом с Сибирью, я не имел в виду каламбур", — пожаловался корреспондент. "Сибирь" в английском языке, помимо топонима, также употребляется в качестве обозначения чего-то изолированного, нежеланного, данного скорее в наказание.
"Если это месть, конечно, это не поколеблет нас, и мы продолжим задавать трудные вопросы", — сказал журналист. По его словам, он направил запрос о причине такой рассадки пресс-секретарю Белого дома, но не уточнил, получил ли желаемые разъяснения.
Трамп регулярно обрушивается в Twitter такие критически настроенные к нему издания, как New York Times, а также телеканал CNN. Напротив, он с удовлетворением отмечает содержание канала Fox News, единственного из крупных каналов, который благоволит республиканцам.
После избрания Трамп называл СМИ "врагами народа" и "оппозицией". Уже несколько месяцев большую часть новостного эфира занимает разбирательство о том, имел ли место "сговор" Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании — наличие подобных связей опровергают, как в Белом доме, так и в Кремле.