Журналист CNN заявил, что Белый дом отправил его в "Сибирь"

ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Журналист CNN Джим Акоста предположил в прямом эфире, что Белый дом "мстит" телеканалу, отправив его в "Сибирь" на последний ряд во время пресс-конференции президента США Дональда Трампа с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

"Телеканалы обычно сажают вместе … Мы были в конце слева, в нескольких рядах от президента, и даже позади румынской прессы, в месте, сопоставимом с Сибирью, я не имел в виду каламбур", — пожаловался корреспондент. "Сибирь" в английском языке, помимо топонима, также употребляется в качестве обозначения чего-то изолированного, нежеланного, данного скорее в наказание.

"Это, как вызнаете, очень необычно и, хотя вполне может быть недосмотром сотрудников Белого дома, но также может быть расценено как месть за новостное покрытие, которое дает CNN", — сказал Акоста, который не раз становился целью атак президента Трампа, недолюбливающего CNN и обвиняющего телеканал в "фейковых новостях"..

"Если это месть, конечно, это не поколеблет нас, и мы продолжим задавать трудные вопросы", — сказал журналист. По его словам, он направил запрос о причине такой рассадки пресс-секретарю Белого дома, но не уточнил, получил ли желаемые разъяснения.

Президент Трамп еще во время предвыборной кампании начал войну со СМИ, многие из которых, по его словам, являются "фейковыми". Подавляющее большинство СМИ на выборах поддерживали оппонента Трампа Хиллари Клинтон и продолжают критическое освещение администрации после вступления президента в должность.

Трамп регулярно обрушивается в Twitter такие критически настроенные к нему издания, как New York Times, а также телеканал CNN. Напротив, он с удовлетворением отмечает содержание канала Fox News, единственного из крупных каналов, который благоволит республиканцам.

Прошедшие в 2016 году президентские выборы отличались крайне резкой риторикой, в том числе и в отношении СМИ, подавляющее большинство которых поддерживало кандидата Демократической партии Хиллари Клинтон. Кандидат республиканцев Дональд Трамп многократно критиковал СМИ за "фейковые новости" и предвзятое к нему отношение. В ответ сторонники Клинтон обвиняли приверженцев Трампа в распространении "фейковых новостей" через интернет.

После избрания Трамп называл СМИ "врагами народа" и "оппозицией". Уже несколько месяцев большую часть новостного эфира занимает разбирательство о том, имел ли место "сговор" Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании — наличие подобных связей опровергают, как в Белом доме, так и в Кремле.