Показания экс-главы ФБР в прямом эфире посмотрели почти 19,5 млн человек

ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Более 19,5 миллиона человек посмотрели выступление экс-главы ФБР Джеймса Коми в сенате, которое транслировали в прямом эфире ведущие американские телеканалы.
Как сообщила маркетинговая компания Nielsen, выступление Коми в прямом эфире смотрели 19,5 миллиона телезрителей. Продолжавшуюся три часа трансляцию "допроса", главной темой которого стали встречи Коми с президентом и "вмешательство России в выборы", показали практически все кабельные американские телеканалы: ABC, CBS, NBC, Fox, CNN, MSNBC.
Несмотря на то что рейтинг выступления Коми не смог превзойти по популярности инаугурацию Дональда Трампа, которую посмотрели 30,6 миллиона телезрителей, СМИ отмечают, что для утренне-дневного эфира аудитория была достаточно внушительной.
Среди телеканалов зрители распределились приблизительно поровну, больше всего — 3,3 миллиона человек — смотрели ABC. CBS предпочли 3,29 миллиона, чуть больше 3 миллионов выбрали Fox News и CNN.
Коми вел расследование на предмет предполагаемых "связей Трампа с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив неподтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.