Показания экс-главы ФБР в прямом эфире посмотрели почти 19,5 млн человек

ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Более 19,5 миллиона человек посмотрели выступление экс-главы ФБР Джеймса Коми в сенате, которое транслировали в прямом эфире ведущие американские телеканалы.

Ранее в четверг Коми, уволенный Трампом с поста 9 мая, выступил в сенатском комитете по иностранным делам. Это стало первым публичным выступлением Коми после того, как президент США Дональд Трамп уволил его "из-за утраты доверия".

Как сообщила маркетинговая компания Nielsen, выступление Коми в прямом эфире смотрели 19,5 миллиона телезрителей. Продолжавшуюся три часа трансляцию "допроса", главной темой которого стали встречи Коми с президентом и "вмешательство России в выборы", показали практически все кабельные американские телеканалы: ABC, CBS, NBC, Fox, CNN, MSNBC.

Данные не включают зрителей, собравшихся в клубах и ресторанах, чтобы послушать выступление Коми, а также тех, кто смотрел выступление через интернет.

Несмотря на то что рейтинг выступления Коми не смог превзойти по популярности инаугурацию Дональда Трампа, которую посмотрели 30,6 миллиона телезрителей, СМИ отмечают, что для утренне-дневного эфира аудитория была достаточно внушительной.

Среди телеканалов зрители распределились приблизительно поровну, больше всего — 3,3 миллиона человек — смотрели ABC. CBS предпочли 3,29 миллиона, чуть больше 3 миллионов выбрали Fox News и CNN.

Трамп уволил Коми в мае, заявив, что тот не способен выполнять свои обязанности.

Коми вел расследование на предмет предполагаемых "связей Трампа с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив неподтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.