Трамп не беспокоится по поводу базы аль-Адид в Катаре, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не испытывает беспокойства по поводу базы американских ВС в Катаре и уверен, что ситуация будет урегулирована в пользу США, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома журналистам президентского пула.

На базе аль-Адид в Катаре размещено свыше 11 тысяч военнослужащих США и стран антитеррористической коалиции.

Как сообщил представитель администрации, президент "верит, что вопрос может быть решен на условиях, выгодных США и (отвечающих) интересам США".

"Я не слышал, чтобы он выражал озабоченность в связи с темой базы", — сказал представитель.

Ранее в пятницу представитель Пентагона заявил, что блокада Катара со стороны стран Персидского залива не привела к прекращению операций с авиабазы аль-Адид, но мешает долгосрочному планированию военных операций против террористической группировки "Исламское государство"*, которые Америка проводит с авиабазы в этой стране.

*Террористическая организация, запрещенная в России.