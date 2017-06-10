Тиллерсон пожелал королеве Елизавете II радостно отметить день рождения

ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон поздравил королеву Великобритании Елизавету II с днем рождения, назвав ее "символом стабильности и силы", сообщила пресс-служба госдепартамента США.

"Королева Елизавета II являлась символом стабильности и силы на протяжении 65-лет ее правления даже перед лицом великих трудностей и огромных перемен. Она с полным правом пользуется уважением и восхищением не только британцев, но и людей всего мира", — говорится в опубликованной ведомством поздравительной телеграмме Тиллерсона.

Королева Елизавета II отмечает 91-летие 10 июня. "Я желаю Ее величеству Королеве Елизавете II радостно отметить день рождения", — написал госсекретарь.

В поздравлении отмечается, что Великобритания является сильным союзником США по НАТО, две страны объединяют общие интересы в сфере безопасности.

"США будут продолжать тесное сотрудничество (с Великобританией — ред.) в наиболее важных проблемах, с которыми сталкиваются наши страны", — заверил Тиллерсон.

У монархов Великобритании два дня рождения в год. Первый — когда монарх действительно появился на свет, второй — назначаемый. Королева Елизавета родилась 21 апреля, официальный же день рождения празднуется в одну из суббот июня.