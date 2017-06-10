На границе сектора Газа палестинец погиб в стычке с израильскими военными

ГАЗА, 10 июн — РИА Новости. Палестинец погиб в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа, сообщил РИА Новости представитель медицинской службы анклава Ашраф аль-Кидра.
"Гражданин Айед Джума был убит, когда израильские военнослужащие открыли огонь по демонстрации палестинской молодежи. Он получил ранение в голову и поступил в больницу уже в безжизненном состоянии", — сказал аль-Кидра.
Представитель израильской армии, которую цитирует агентство Рейтер, сказала, что военные применили оружие, когда сотни палестинцев, собравшихся у пограничных заграждений, стали закидывать их камнями и горящими покрышками, проигнорировав призывы разойтись и предупредительные выстрелы в воздух.
По данным Рейтер, погибший принадлежал к боевому крылу группировки "Исламский джихад".
Аналогичный инцидент произошел в начале недели на юге сектора Газа, где от огня с израильской стороны погиб участник акции протеста против блокады анклава.