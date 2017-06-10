Трамп выразил поддержку Мэй по итогам выборов в Великобритании

ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп переговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и выразил ей "горячую поддержку" в связи с выборами, по итогам которых Мэй осталась премьером, но позиции консерваторов значительно ухудшились, что вынудило их формировать коалиционное правительство.
По итогам подсчета данных по всем избирательным округам, британские консерваторы получили на досрочных парламентских выборах 318 мандатов, лейбористы – 262, Шотландская национальная партия – 35, Либерал-Демократическая – 12, Демократическая юнионистская – 10, Партия Уэльса - 3, Партия "зеленых" - один.