Трамп выразил поддержку Мэй по итогам выборов в Великобритании

ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп переговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и выразил ей "горячую поддержку" в связи с выборами, по итогам которых Мэй осталась премьером, но позиции консерваторов значительно ухудшились, что вынудило их формировать коалиционное правительство.

"Президент Дональд Трамп поговорил с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и выразил горячую поддержку в связи с выборами. Президент Трамп подчеркнул, что привержен особым отношениям США и Великобритании и подчеркнул, что готов работать с премьер-министром на протяжении последующих лет над общими целями и задачами", - говорится в заявлении Белого дома.

По итогам подсчета данных по всем избирательным округам, британские консерваторы получили на досрочных парламентских выборах 318 мандатов, лейбористы – 262, Шотландская национальная партия – 35, Либерал-Демократическая – 12, Демократическая юнионистская – 10, Партия Уэльса - 3, Партия "зеленых" - один.