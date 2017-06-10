Госдеп США призвал Россию обеспечить права и безопасность бойца ММА Амриева

ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Вашингтон выразил озабоченность в связи с задержанием в Белоруссии и передачей в Россию бойца ММА Мурада Амриева, который в ночь на субботу был отпущен из-под стражи, и призывает власти России обеспечить права и безопасность, заявила официальный представитель госдепа США Хизер Науэрт.

"Мы глубоко озабочены безопасностью и состоянием Мурада Амриева, российского спортсмена из Чечни, который, по имеющимся сообщениям, был задержан белорусскими властями и возвращен в Россию, где он мог быть задержан", — заявила представитель ведомства.

"По имеющимся сообщениям, мистер Амриев выражал свои опасения в связи с вероятностью пыток и насилия в Чечне. Мы призываем правительство России обеспечить его доступ к адвокату, гарантировать его права в соответствии с российской конституцией и международными обязательствами".

"Мы призываем правительство России обеспечить безопасность мистера Амриева и его адвоката", — говорится в заявлении Нуаэрт.

Уроженец Чечни боец MMA Амриев был задержан в среду в пункте пропуска Веселовка при попытке выехать из Белоруссии. Пограничники установили, что гражданин РФ находится в розыске в качестве подозреваемого по уголовному делу об использовании заведомо подложного документа. Представитель пресс-службы управления внутренних дел Гомельского областного исполкома ранее сообщил, что спортсмен передан российской стороне.

В ночь на субботу Амриев был допрошен и отпущен под подписку о невыезде. При этом присутствовал его адвокат.

Член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова сообщила, что в субботу Амриев выступит на пресс-конференции в Грозном.