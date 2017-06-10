Госдеп США призвал Россию обеспечить права и безопасность бойца ММА Амриева

ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Вашингтон выразил озабоченность в связи с задержанием в Белоруссии и передачей в Россию бойца ММА Мурада Амриева, который в ночь на субботу был отпущен из-под стражи, и призывает власти России обеспечить права и безопасность, заявила официальный представитель госдепа США Хизер Науэрт.
"По имеющимся сообщениям, мистер Амриев выражал свои опасения в связи с вероятностью пыток и насилия в Чечне. Мы призываем правительство России обеспечить его доступ к адвокату, гарантировать его права в соответствии с российской конституцией и международными обязательствами".
"Мы призываем правительство России обеспечить безопасность мистера Амриева и его адвоката", — говорится в заявлении Нуаэрт.
В ночь на субботу Амриев был допрошен и отпущен под подписку о невыезде. При этом присутствовал его адвокат.
Член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова сообщила, что в субботу Амриев выступит на пресс-конференции в Грозном.