СМИ: лондонским террористам не хватило денег на более тяжелый грузовик

Полицейский кордон на южной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

Полицейский кордон на южной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Исполнители теракта на Лондонском мосту планировали взять в аренду более тяжелый грузовик, но им не хватило средств, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на данные полиции.

По данным телеканала, террористы пытались взять в аренду через интернет грузовик весом 7,5 тонн, однако им не хватило средств для оплаты. Тогда они арендовали меньший по размерам автомобиль, но загрузили в него мешки с гравием для утяжеления транспортного средства.

В минувшую субботу, 3 июня, автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Скотланд-Ярд в среду официально подтвердил увеличение числа жертв теракта до восьми человек. Некоторые пострадавшие остаются в критическом состоянии.