Президент Бразилии не стал отвечать на вопросы о причастности к взяткам

МЕХИКО, 10 июн – РИА Новости. Президент Бразилии Мишел Темер отказался отвечать на более чем 80 вопросов федеральной полиции страны относительно своей возможной причастности к коррупции, взяткам, незаконному финансированию избирательной кампании, а также воспрепятствованию правосудию, сообщает портал Globo.

Защита Темера направила в суд список объяснений, почему президент не будет давать ответы. "Эти вопросы являются нападением на его личное достоинство и пост, который он занимает, помимо нападок на различные законные распоряжения, его личные права, установленные в тексте конституции", — говорится в письме.

В настоящее время верховный избирательный суд Бразилии рассматривает вопрос о возможном отстранении Темера от должности. Из семи судей трое уже высказались против такого решения, один проголосовал за. Наблюдатели отмечают, что у Темера много шансов остаться на посту главы государства.