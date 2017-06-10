Президент Бразилии не стал отвечать на вопросы о причастности к взяткам

МЕХИКО, 10 июн – РИА Новости. Президент Бразилии Мишел Темер отказался отвечать на более чем 80 вопросов федеральной полиции страны относительно своей возможной причастности к коррупции, взяткам, незаконному финансированию избирательной кампании, а также воспрепятствованию правосудию, сообщает портал Globo.
В настоящее время верховный избирательный суд Бразилии рассматривает вопрос о возможном отстранении Темера от должности. Из семи судей трое уже высказались против такого решения, один проголосовал за. Наблюдатели отмечают, что у Темера много шансов остаться на посту главы государства.