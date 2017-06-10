Задержанного в Белоруссии бойца ММА освободили под подписку о невыезде

ГРОЗНЫЙ, 10 июн — РИА Новости. Задержанный и доставленный из Белоруссии в Грозный боец ММА Мурад Амриев отпущен в ночь на субботу из полиции под подписку о невыезде, сообщили РИА Новости в МВД по Чечне.
"Амриев был допрошен и отпущен под подписку о невыезде. Здесь присутствовал и его адвокат. После оформления соответствующих документов он отпущен под подписку о невыезде и передан родственникам. Из здания отдела он вышел со своей сестрой", — сказал собеседник агентства.
Член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова сообщила, что в субботу Амриев выступит на пресс-конференции в Грозном.