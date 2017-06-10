МИД Венесуэлы протестует против вмешательства Германии в дела страны

МЕХИКО, 10 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес считает вмешательством в дела страны заявления канцлера Германии Ангелы Меркель.
"Венесуэла протестует и отвергает заявления главы правительства Германии Ангелы Меркель, являющиеся вмешательством в дела страны и продвигающие насилие, развязанное оппозицией", — написала Родригес в своем микроблоге в Twitter.
Причиной протестов стало решение верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.