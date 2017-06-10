Мэй поговорила с Трампом и Макроном после подведения итогов выборов

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Британский премьер Тереза Мэй провела телефонные разговоры с президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном после подведения итогов выборов в парламент Великобритании, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление пресс-службы премьера.

По данным агентства, лидеры двух государств поздравили Мэй с тем, что она продолжит занимать пост премьер-министра.

"Президент Франции Эмманэль Макрон позвонил, чтобы поздравить премьер-министра и заявил, что он рад тому, что она продолжит оставаться близким партнером (Франции - ред.)", - цитирует агентство отрывок из заявления.

Как сообщается, в разговоре лидеры США и Великобритании договорились продолжать тесное сотрудничество между государствами. "Они договорились, что близкая дружба между нашими государствами имеет важное значение, и будут ее углублять", - отмечается в документе.

Внеочередные всеобщие выборы в британский парламент проводились 8 июня по инициативе консервативного правительства после того, как премьер-министр Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза необходимо единство в политическом вопросе.

По итогам подсчета данных по всем избирательным округам, британские консерваторы получили на досрочных парламентских выборах 318 мандатов, лейбористы – 262, Шотландская национальная партия – 35, Либерал-Демократическая – 12, Демократическая юнионистская – 10, Партия Уэльса - 3, Партия "зеленых" - один.