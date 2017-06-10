Парламентские выборы во Франции: "Национальный фронт" борется за выживание

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Игорь Гашков. Сможет ли "Национальный фронт" взять реванш за поражение на президентских выборах? Во Франции 11 и 18 июня состоятся выборы в парламент, от исхода которых зависит состав правительства страны. Голосование проводится в 577 избирательных округах по модели, допускающей два тура. Это означает: стать депутатом Национальной ассамблеи можно будет, только взяв не менее 50% в отдельном избирательном округе страны. Мажоритарная демократия Пятой республики крайне невыгодна националистам: несмотря на поддержку семи-восьми миллионов избирателей, сторонники Ле Пен могут рассчитывать не более чем на 18 мест в парламенте. Напротив, она чрезвычайно удобна для президента Макрона, чьи сторонники-центристы добирают сомневающихся во втором туре.

Цунами Макрона

Рост популярности действующего президента Франции Эммануэля Макрона нередко сравнивают с "приливной волной". Созданная государственным деятелем партия "Республика, вперед!" (РВ) за год своего существования сумела превратиться в ведущую политическую силу страны. Опрос социологической службы Ipsos показывает, что макронисты могут рассчитывать на 385-415 мест в парламенте. Эта цифра значительно превосходит самые смелые ожидания, ведь для того, чтобы контролировать палату, достаточно голосов 289 депутатов.

Восхождение Макрона к власти еще несколько месяцев назад не сопровождалось массовой поддержкой избирателей. Результат, полученный будущим президентом в первом туре, был ниже, чем у двух его непосредственных предшественников. Однако, оказавшись в Елисейском дворце, глава государства смог повысить свой рейтинг. Как утверждают социологи, французы "простили" Макрону то, что он был избран "от противного", и хотят дать молодому президенту и его команде шанс.

История парламентских выборов показывает, что в этом нет ничего неожиданного. В 2012 году за избранием Франсуа Олланда последовала победа социалистов на парламентских выборах. В 2007 году одновременного успеха добились Николя Саркози и правые. В 2017-м обе партии находятся в глубоком кризисе: как прогнозирует Ipsos, фракция республиканцев в Национальной ассамблее сократится в два раза, а социалистов — не менее чем в десять раз.

"Не давать абсолютной власти Макрону!"

Столь оглушительное поражение обеих партий, выполнявших роль столпов политической системы, нуждается в объяснении. Социологи и СМИ во Франции зачастую утверждают, что жители страны устали от традиционной политики. Речь не всегда идет об утомлении проводимым курсом: скорее, французы желали бы кадрового обновления власти. Эту тенденцию с выгодой для себя уловил Макрон. В предвыборных списках "Республики, вперед!" — минимальное количество старых лиц. При этом многие кандидаты-макронисты происходят из Социалистической партии, но не достигли в этой организации высот.

Избранная президентом Франции политическая тактика не лишена своих недостатков. Если предвыборные прогнозы оправдаются, в Национальную ассамблею войдут неопытные политики, слишком зависимые от президента. Тесная взаимная связь будет диктоваться самими причинами избрания. Без имени Макрона очень многие кандидаты от РВ не имели бы шанса попасть в парламент.

Лидер ультралевых Жан-Люк Меланшон считает, что президент намерен сформировать "послушный парламент" для проведения антисоциальных реформ, программа которых, впрочем, не объявлена. "Нельзя давать абсолютного большинства Макрону", — агитирует своих (и, возможно, не только) избирателей Меланшон.

"Непопадание в парламент — опасность не для нас, а для демократии"

В лагере националистов, сотрясенном неудачей на выборах, продолжает витать дух поражения. Притом что в абсолютных цифрах результат Марин Ле Пен был внушителен (10,6 миллиона голосов), итог второго тура стал горьким разочарованием для ультраправых. Сторонники "Нацфронта" держат в уме результат по департаментам, а тот неубедителен: только в двух из них Ле Пен смогла набрать более 50% голосов. На практике это означает, что мажоритарная система пропустит очень мало националистов в парламент.

Под воздействием неудачи Ле Пен значительно сократила свою предвыборную парламентскую кампанию. Перед голосованием состоялся только один митинг с ее участием. Выступая в городе Кале, жители которого соседствуют с лагерями мигрантов, участница второго тура сформулировала свои мысли так: "Если "Национальный фронт" не сможет провести 15 депутатов в парламент, чтобы сформировать фракцию, то это не будет опасностью для нас. Это будет опасностью для демократии в нашей стране".