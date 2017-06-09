Конгресс запросил у Белого дома записи бесед Трампа и Коми

ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Комитет по разведке палаты представителей конгресса США запросил у Белого дома записи бесед президента Дональда Трампа с экс-директором ФБР Джеймсом Коми.

Как отмечается в заявлении комитета, запрос направлен юрисконсульту Белого дома Дону Макгану с просьбой предоставить до 23 июня "аудиозаписи или записки" бесед, которые были у Трампа и Коми.

Сам Трамп в пятницу на вопрос о наличии аудиозаписей заявил, что "возможно, вы скоро узнаете об этом".

Аналогичная просьба направлена и Коми. Кроме того, направлен запрос профессору Дэниелу Ричману, через которого экс-глава ФБР анонимно передавал в прессу содержание своих бесед с президентом.

Трамп уволил Коми в начале мая, обвинив в неэффективной работе.

Ситуация вокруг общения Коми и Трампа привлекла внимание конгресса в связи с подозрением, что президент просил главу ФБР прекратить расследование предполагаемых связей окружения Трампа с РФ. Расследование этих связей является частью расследования о так называемом "вмешательстве" РФ в выборы в США.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. ФБР и конгресс ведут расследования по этому вопросу. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, никаких фактов приведено не было.