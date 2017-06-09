Конгресс запросил у Белого дома записи бесед Трампа и Коми

ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Комитет по разведке палаты представителей конгресса США запросил у Белого дома записи бесед президента Дональда Трампа с экс-директором ФБР Джеймсом Коми.
Как отмечается в заявлении комитета, запрос направлен юрисконсульту Белого дома Дону Макгану с просьбой предоставить до 23 июня "аудиозаписи или записки" бесед, которые были у Трампа и Коми.
Сам Трамп в пятницу на вопрос о наличии аудиозаписей заявил, что "возможно, вы скоро узнаете об этом".
Аналогичная просьба направлена и Коми. Кроме того, направлен запрос профессору Дэниелу Ричману, через которого экс-глава ФБР анонимно передавал в прессу содержание своих бесед с президентом.
Трамп уволил Коми в начале мая, обвинив в неэффективной работе.
В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. ФБР и конгресс ведут расследования по этому вопросу. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.