CNN уволил ведущего, который назвал Трампа "позором" для Америки

ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. Американский телеканал CNN уволил ведущего Резу Аслана, который ранее в своем сообщении в Twitter использовал оскорбительное обращение в отношении Трампа, а также назвал его "позором" для Америки и всего человечества, пишет газета New York Times.

Тогда свою публикацию Аслан сделал с упоминанием одного из твитов Трампа от 3 июня. В публикации Трамп призвал быть "рассудительными, осторожными и жесткими" и вновь подчеркнул, что запрет на въезд в США для граждан шести стран Ближнего Востока и Северной Африки необходим в качестве "дополнительного уровня безопасности".

Представитель CNN сообщила, что телеканал принял решение больше не продолжать сотрудничество с Асланом.

New York Times отмечает, что это уже второй случай за 9 дней, когда CNN прекратил сотрудничество по причине комментариев на политическую тему. На прошлой неделе телеканал заявил, что комик Кэти Гриффин больше не будет вести программу "Новый год", после того как ей был сделан выговор за публикацию фотографии в интернете, на которой она размахивала фальшивой отрубленной головой, которая, похоже, напоминала президентскую (Дональда Трампа).