В Великобритании обнародовали окончательные итоги выборов

Мужчина заходит на избирательный участок во время парламентских выборов в Великобритании

Мужчина заходит на избирательный участок во время парламентских выборов в Великобритании

ЛОНДОН, 9 июн — РИА Новости, Мария Табак. По итогам подсчета данных по всем избирательным округам британские консерваторы получили на досрочных парламентских выборах 318 мандатов, лейбористы — 262, Шотландская национальная партия — 35, Либерал-демократическая — 12, Демократическая юнионистская — 10, Партия Уэльса — 3, Партия "зеленых" — один.

Последним отчитался об итогах голосования лондонский округ Кенсингтон, в котором разрыв между кандидатами от Консервативной и Лейбористской партий был настолько мал, что потребовалось несколько пересчетов голосов.

Когда ни одна партия не набирает больше половины мандатов, возникает ситуация "подвешенного парламента" и необходимость создания коалиций. Премьер-министр, лидер консерваторов Тереза Мэй заявила о планах сотрудничества с североирландской Демократической юнионистской партией, однако не уточнила, в какой форме оно будет проходить.

Ранее сообщалось, что формальной коалиции между DUP и консерваторами не будет, однако DUP обязуется поддерживать правительство тори, если всем удастся договориться.