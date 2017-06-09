Показания Коми подтвердили, что "сговора с Россией" не было, считает Трамп

ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что показания экс-главы ФБР Джеймса Коми подтвердили: не было никакого "сговора с Россией" и воспрепятствования правосудию.

На вопрос, была ли запись разговора, Трамп сообщил, что, "возможно", расскажет об этом "в ближайшем будущем".

"Нет сговора (с РФ), нет препятствия (правосудию), он (Коми) источник утечек (информации), но мы хотим вернуться к делам нашей великой страны — рабочие места, торговый дефицит, мы хотим, чтобы он исчез как можно скорее. Есть большая проблема с Северной Кореей, Ближний Восток — большая проблема. Это то, на чем я сосредоточен и был сосредоточен. Но вчера (выступление Коми) показало, что нет сговора, препятствия (правосудию)", — отметил Трамп.

По его мнению, "это было оправдание демократов, которые проиграли выборы".

"И, честно, Джеймс Коми подтвердил многое, о чем я говорил, и некоторые вещи, которые он говорил, просто не было правдой", — подытожил президент США.