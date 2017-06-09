Трамп заявил, что не просил Коми прекратить расследование против Флинна

ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не спросил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование против советника главы государства Майкла Флинна.

"Я такого не говорил", — заявил Трамп на пресс-конференции, комментируя слова Коми, который накануне заявил в конгрессе, что президент просил "избавиться от расследования" в отношении Флинна.

Также Трамп опроверг слова Коми о том, что он просил тогда еще директора ФБР о лояльности.

"Я едва знаю этого человека (Коми) и будут говорить: "Я хочу, чтобы ты дал обещание в лояльности". Кто бы это сделал?", — сказал Трамп.

Он добавил, что "с радостью" готов поговорить об этом со спецпрокурором Робертом Мюллер, который сейчас проводит независимое расследование так называемого "вмешательства РФ" в выборы в США и связей окружения Трампа с Россией.

Ранее это расследование курировал Коми, но в начале мая Трамп уволил его, обвинив в неэффективной работе.

Советник Трампа Майкл Флинн ушел в феврале в отставку из-за того, что неверно информировал Белый дом о своих контактах с послом РФ в США Сергеем Кисляком.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в конгрессе США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, никаких фактов приведено не было.