В США сняли на видео медведя, попавшего в водопад

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Посетитель Йосемитского национального парка в Калифорнии снял на видео медведя, которого течением реки унесло в водопад. Видеоролик был опубликован на YouTube-канале ViralHog.

На кадрах видно, как медведь пускается вплавь, пытаясь перебраться на другой берег, однако поток воды постепенно уносит его все дальше и дальше. Зверь не сумел справиться с течением и попал в водопад под мостом, на котором стоял оператор.

В описании видео автор уточнил, что после того, как он прекратил снимать, животному все же удалось благополучно выбраться на берег дальше по течению.