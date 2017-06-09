Блокада Катара мешает планированию военных операций, заявили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Блокада Катара со стороны стран Персидского залива мешает долгосрочному планированию военных операций против террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ), которые Америка проводит с авиабазы в этой стране, заявил в пятницу официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

"Несмотря на то, что в данный момент операции с авиабазы аль-Адид не прерывались, развитие событий мешает долгосрочному планированию", — сказал он. Дэвис

На базе аль-Адид в Катаре размещено свыше 11 тысяч военнослужащих США и стран антитеррористической коалиции.