Трамп: Катар "исторически был спонсором терроризма", пора это остановить

ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу обвинил Катар в финансировании терроризма и заявил, что пора положить конец этому.

"Катар, к сожалению, исторически был спонсором терроризма на очень высоком уровне", — заявил Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Румынии Клаусом Вернером Йоханнисом.

"Мы должны прекратить финансирование терроризма. Я решил вместе с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, нашими выдающимися генералами, что пришло время призвать Катар остановить финансирование, они должны остановить это финансирование экстремистской идеологии", — добавил президент США.