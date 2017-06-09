Трамп в разговоре с лидером Египта призвал к единству среди арабских стран

ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в пятницу обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке и борьбу с терроризмом, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президенты двух стран договорились о важности реализации всеми странами договоренностей, достигнутых в Эр-Рияд, по борьбе с терроризмом, противодействию экстремизму, а также по прекращению финансирования террористических группировок", — говорится в сообщении.

"Президент Трамп также подчеркнул важность сохранения единства между арабскими странами", — отмечают в Белом доме.

В конце мая Трамп принял участие во встрече с главами шести аравийских монархий, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также в саммите лидеров арабских и мусульманских стран, с участием представителей руководства более 50 стран региона. Президент призвал лидеров стран с преимущественно мусульманским населением бороться против террора, его главным посылом стала необходимость создать "коалицию наций, чтобы выкорчевать экстремизм".

Конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел через неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское новостное агентство выпустило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан, и речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру. Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, что слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру. Госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш призвал Катар изменить свою политику и не повторять прежних ошибок, чтобы восстановить отношения с соседями.

Одним из государств, которые предпринимают посреднические усилия, стал Кувейт. В течение двух последних дней эмир Кувейта разъезжает между столицами аравийских монархий. Во вторник он провел переговоры с саудовским королем, а в среду побывал в Дубае, где встретился с руководством ОАЭ, после этого провел короткие переговоры в Дохе с эмиром Катара.