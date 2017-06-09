Парламент Хорватии утвердил семь министров в новом правительстве

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Парламент Хорватии утвердил в пятницу семерых министров в новом правительстве, в котором произошли перестановки, передает агентство Франс Пресс.

Таким образом, Хорватия избежала досрочных выборов.

Бывший председатель парламента Божо Петров из партии МОСТ — младшего партнера по коалиции с ХДС, недовольный сотрудничеством с правящей партией, подал 4 мая в отставку и призвал к проведению внеочередных выборов в парламент республики.

Премьер Хорватии и глава правящего Хорватского демократического содружества (ХДС) Андрей Пленкович в апреле потребовал отправить в отставку трех министров из рядов младшей коалиционной партии Петрова МОСТ, которые выступили за проверку доверия к министру финансов Здравко Маричу из рядов ХДС.