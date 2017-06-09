Юнкер считает, что у Евросоюза нет альтернативы сотрудничеству с США

БЕРЛИН, 9 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Европейский союз не имеет альтернативы сотрудничеству с США, заявил глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер.

"Я убежденный приверженец трансатлантических отношений. Я не думаю, что у нас есть другие варианты, кроме как вести политику в тесном сотрудничестве с США, а также Канадой. Варианта другого союза нет, в том числе и у США", — сказал Юнкер в интервью еженедельнику Spiegel.

Говоря об американском президенте Дональде Трампе, Юнкер подчеркнул, что тот понимает политику иначе, чем Европа.

"То, как он поступает, заставляет нас, европейцев, брать на себя новую ответственность. Мы не стоим спиной к стене, но — применю искусство формулировок федерального канцлера: мы больше не можем так же полагаться на США, как раньше", — добавил глава ЕК.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что Европа больше не может полагаться на других и ей следует взять свою судьбу в собственные руки. Заявление было сделано после саммита G7, в котором впервые принял участие президент США Дональд Трамп.