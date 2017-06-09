Против союзников по НАТО в Эстонии высказались 57% русскоязычных жителей

ТАЛЛИН, 9 июн — РИА Новости, Николай Адашкевич. Более половины русскоязычных жителей Эстонии против пребывания в стране союзников по НАТО, свидетельствуют результаты исследования "Общественное мнение и государственная оборона", проведенного социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу Минобороны республики, сообщила в пятницу пресс-служба эстонского военного ведомства.

В опросе Turu-uuringute AS, проведенном в марте, приняли участие 1202 респондента в возрасте старше 15 лет.

"Если среди эстонцев пребывание в Эстонии союзников поддержали 89% опрошенных, то среди говорящих по-русски — лишь 27%. Среди эстонцев против пребывания сил НАТО высказались 6%, а среди русскоговорящих — 57%", — отмечается в сообщении Минобороны.

Если членство страны в НАТО одобряют 91% эстонцев, то из говорящих по-русски — лишь 31%. Среди русскоязычных респондентов против членства страны в НАТО высказались 48% респондентов. Социологи отмечают, что поддержка членства Эстонии в НАТО среди говорящих по-русски остается на самом низком уровне с момента вступления страны в альянс в 2004 году.

На саммите в Варшаве в 2016 году альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации.

В составе дислоцированного в эстонском военном городке Тапа международного батальона НАТО — 1,2 тысячи военнослужащих. Великобритания предоставила более 800 военнослужащих и различную боевую технику, в том числе танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior, самоходные гаубицы AS90 и бронетранспортеры Bulldog. Франция — более 300 военнослужащих и танки Leclerc, боевые машины пехоты VBCI, бронетранспортеры VAB, бронированные внедорожники VBL. Французских военных позднее сменит Дания, которая пришлет в Эстонию 200 военнослужащих с боевой техникой.