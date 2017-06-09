В Швеции в организации взрыва в Гетеборге обвинили трех человек

СТОКГОЛЬМ, 9 июн – РИА Новости, Людмила Божко. Трое мужчин в Швеции обвиняются в совершении и попытке совершения взрывов в городе Гетеборг на западе страны в конце прошлого и в начале этого года, сообщила в пятницу прокуратура Швеции.

"Трое мужчин обвиняются в причастности в разной степени к преступлениям", — говорится в сообщении для прессы.

Все подозреваемые имеют связи с нацистской организацией "Североевропейское движение сопротивления". Один из взрывов был устроен в центре Гетеборга в ноябре 2016 года против одной из левых организаций, никто не пострадал. Два других взрывных устройства были размещены близ общежитий для беженцев – одно разорвалось в январе этого года в микрорайоне Вестра Фрёлунда, серьезные ранения ног получил один из сотрудников общежития. Третья бомба не сработала из-за неправильной конструкции, ее заложили близ лагеря в пригороде Гетеборга в Турсланде.

"Вопрос касается очень серьезного преступления. Мы считаем, что действия были политически мотивированными и выбор мест для нападений сделан с учетом тех целей, которые бы представляли интерес для представителей шведской "белой силы", — сказал прокурор Матс Люнгквист, слова которого цитируются в сообщении для прессы.

При этом прокурор заметил, что несмотря на то, что подозреваемые имеют связи с движением, он все же не склонен считать, что движение имеет какое-либо отношение к преступлениям. Прокурор пояснил, что "имеются признаки того, что подозреваемые были недовольны руководством в "Североевропейском движении сопротивления" из-за того, что те не хотели пользоваться методами насилия в той же степени, в какой хотели подозреваемые".

В сообщении для прессы говорится, что двое из подозреваемых непосредственно перед взрывами прошли военную подготовку в России. "Мы можем видеть, что двое из подозреваемых незадолго до нападения получили военное обучение в России", — говорится в сообщении. Позднее прокурор пояснил газете Exspressen, что обучение проходило в военно-спортивной организации.

В сообщении прокуратуры также сказано, что совершенные преступления не рассматриваются как теракты "так как действия не привели к серьезной дестабилизации политических, конституционных, экономических или социальных структур".