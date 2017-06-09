Вилли Виммеру запретили въезд на Украину из-за поездки в Крым

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины запретила немецкому политику Вилли Виммеру въезд на территорию страны из-за его визита в Крым, сообщает телеканал "112 Украина".

Экс-депутату бундестага, бывшему вице-президенту парламентской ассамблеи ОБСЕ и бывшему статс-секретарю министерства обороны ФРГ запрещено посещать Украину в течение 5 лет. Уточняется, что подобное решение было принято из-за визита политика, представляющего "Христианско-демократический союз", в Крым в марте 2017 года.

В марте 2017 года Крым посетила делегация, в состав которой вошли представители Европарламента, а также политики из стран Евросоюза, СНГ и Латинской Америки. Позднее СБУ ввела санкции против некоторых членов делегации.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.