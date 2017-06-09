Sputnik Азербайджан стал обладателем национальной премии NETTY-2017

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Жюри азербайджанской Национальной интернет-премии NETTY-2017 назвало портал Sputnik Азербайджан лучшим ресурсом в номинации "Информация и новости".

В конкурсе участвовали 117 сайтов и проектов, список которых был сформирован экспертным советом и виртуальным жюри. Победителей выбирали члены Академии NETTY — азербайджанские эксперты в сфере информационных технологий. Участвовавшие в конкурсе ресурсы оценивались по множеству критериев, среди которых дизайн, удобство навигации, актуальность, содержательность и интерактивность.

"Новые технологии и медиаформаты позволяют Sputnik Азербайджан представлять своим читателям полную картину и все точки зрения на актуальные события в стране и мире. Мы горды, что это уже вторая награда в области интернета, полученная Sputnik Азербайджан", — прокомментировал руководитель агентства Азиз Алиев.

Национальная интернет-премия Азербайджана NETTY была учреждена в 2004 году. Это первая азербайджанская профессиональная премия в области информационных технологий.

Агентство Sputnik Азербайджан начало работу в мае 2015 года. Его активы включают информационный портал на азербайджанском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Интернет-портал агентства входит в десятку ведущих национальных СМИ, по данным Liveinternet на 1 мая 2017 года.

Sputnik Азербайджан является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.