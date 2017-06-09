Главы МИД Египта и Саудовской Аравии обсудили ситуацию вокруг Катара

КАИР, 9 июн — РИА Новости, Маргарита Кислова. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр и его египетский коллега Самех Шукри обсудили по телефону ситуацию вокруг Катара, говорится в распространенном заявлении египетского внешнеполитического ведомства.

"В беседе (стороны) коснулись координации по важным региональным вопросам, во главе которых обсуждалось взаимодействие двух стран с ситуацией в отношении Катара", — говорится в документе.

В МИД Египта уточнили, что разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути, Сенегал отозвал своего посла в Катаре.