СМИ сообщили о планах США сократить бюджет ООН на миротворчество

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. США намерены сократить на 1 миллиард долларов общий миротворческий бюджет ООН на год с 1 июля, передает агентство Рейтер.

США внесли предложение по бюджету ООН, который должен быть утвержден до конца июня. Сумма в 6,99 миллиарда долларов, указанная Вашингтоном, оказалось самой небольшой из предложенных – почти на 1 миллиард долларов меньше, чем предложенная генсеком ООН Антониу Гутеррешем сумма, и на 570 миллионов долларов меньше, чем рекомендуют эксперты.

Согласно предложению США, Вашингтон внесет взнос в размере 1,99 миллиарда. Для сравнения, предыдущий взнос составил 2,25 миллиарда. Сейчас взнос США на миротворческую деятельность ООН составляет 417 миллионов долларов.

США являются крупнейшим донором ООН. Президент страны Дональд Трамп ранее предложил конгрессу урезать взносы США, в том числе на миротворческую деятельность, и полностью отказаться от финансирования климатических программ ООН.