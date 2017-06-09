В США возобновили более 1,3 тысячи дел о депортации нелегалов

ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Власти США возобновили свыше 1,3 тысячи дел о депортации из страны нелегалов, сообщило в пятницу агентство Рейтер.
Официальный представитель Службы по контролю и соблюдению иммиграционного и таможенного законодательства США Дженнифер Элеза подтвердила, что ее ведомство совместно с иммиграционными судами намерено возобновлять рассмотрение случаев, в которых нелегалы "были арестованы или признанные виновными в совершении преступлений".
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости депортации нелегальных иммигрантов из США. Эти его высказывания вызывали резкую критику со стороны правозащитников.