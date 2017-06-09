В США возобновили более 1,3 тысячи дел о депортации нелегалов

ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Власти США возобновили свыше 1,3 тысячи дел о депортации из страны нелегалов, сообщило в пятницу агентство Рейтер.

Проанализировав документы Исполнительного управления по иммиграционным делам США, журналисты пришли к выводу, что "с 1 марта по 31 мая 2017 года гособвинители предприняли шаги для возобновления 1329 дел". Как указывается, за аналогичный период 2016 года администрация предыдущего президента США Барака Обамы рассмотрела всего 430 подобных вопросов.

Официальный представитель Службы по контролю и соблюдению иммиграционного и таможенного законодательства США Дженнифер Элеза подтвердила, что ее ведомство совместно с иммиграционными судами намерено возобновлять рассмотрение случаев, в которых нелегалы "были арестованы или признанные виновными в совершении преступлений".

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости депортации нелегальных иммигрантов из США. Эти его высказывания вызывали резкую критику со стороны правозащитников.