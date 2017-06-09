Трамп обсудил с президентом Египта катарский кризис

ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Трамп обсудил Катар с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси ситуацию с разрывом отношений ряда стран региона с Катаром, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

Ранее Трамп проводил аналогичные переговоры с эмиром Катара, королем Саудовской Аравии и наследным принцем ОАЭ.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути, Сенегал отозвал своего посла в Катаре.

Конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел через неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское новостное агентство выпустило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан, и речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру. Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, что слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру. Госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш призвал Катар изменить свою политику и не повторять прежних ошибок, чтобы восстановить отношения с соседями.

Одним из государств, которые предпринимают посреднические усилия, стал Кувейт. В течение двух последних дней эмир Кувейта разъезжает между столицами аравийских монархий. Во вторник он провел переговоры с саудовским королем, а в среду побывал в Дубае, где встретился с руководством ОАЭ, после этого провел короткие переговоры в Дохе с эмиром Катара.