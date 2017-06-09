В Австрии вступил в силу запрет на ношение мусульманской бурки

ВЕНА, 9 июн — РИА Новости. Австрийские власти в пятницу окончательно утвердили закон об интеграции мигрантов в стране, помимо прочего, запрещающий ношение полностью закрывающей лицо женской мусульманской одежды, в частности, именуемой "бурка", в общественных местах.

После утверждения документа на уровне всех ветвей власти, он был подписан президентом страны Александром Ван дер Белленом, опубликован в федеральном вестнике законов и с пятницы вступил в силу.

Запрет же начинает работать с 1 октября текущего года. Нарушение этой нормы будет караться штрафом в размере 150 евро.

Кроме этого, закон вводит обязательные курсы немецкого языка, отказ проходить которые может отразиться на гарантиях, которые дает страна, предоставление рабочих мест на общественно полезных работах.

Также этот документ, помимо запрета ношения бурки, вводит запрет на покрывание головы платком для чиновников, судей и прокуроров и на распространение салафитского толкования Корана.

Салафиты — сторонники фундаменталистского направления в исламе, выступающие за возврат к той религии, которая была при жизни пророка Мухаммада.

Как ранее сообщал журналистам министр канцелярии Австрии Томас Дрозда, вся интеграционная программа обойдется казне в 100 миллионов евро в год.