В Ливане задержали боевиков, связанных с ИГ*

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Службы безопасности Ливана задержали боевиков, связанных с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), передает агентство Рейтер.

Службы безопасности сообщают, что среди подозреваемых есть граждане Йемена, Палестины и Сирии. Подозреваемые признались, что планировали нападения и теракты в отношении мирных граждан и вооруженных сил.

Сообщается, что задержанные планировали нападения на различные районы, в том числе на лагерь беженцев к югу от Бейрута, а также в Триполи.

"Члены ячейки получали инструкции и общались с кураторами из Ливана", — говорится в сообщении.

В Ливане проживают около полумиллиона палестинских беженцев. Крупнейшие лагеря расположены в Триполи, Сайде и Бейруте. Ливанские СМИ неоднократно сообщали о наличии в местах пребывания палестинцев большого количества сторонников террористических группировок, в том числе главарей, которые отвечают за вербовку мужчин для войны в соседней Сирии.

Террористические группировки на протяжении всего сирийского конфликта активно используют труднодоступный горный рельеф на ливано-сирийской границе для контрабанды оружия, переброски новых боевиков и для организации тренировочных лагерей и складов с оружием.

* террористическая организация, запрещенная в России