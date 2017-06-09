В Бразилии первый из семи судей проголосовал за отставку президента страны

МЕХИКО, 9 июн – РИА Новости. Докладчик на заседании Верховного избирательного суда Бразилии Эрман Бенжамин проголосовал в пятницу за отставку главы государства Мишела Темера, став первым из семи судей, высказавшим свое мнение.

"Я голосую за аннулирование (победы) президентского бинома по причине обнаруженных нарушений", — приводит Франс Пресс заявление Бенжамина.

Речь идет о расследовании незаконного финансирования кампании 2014 года, когда президентом была избрана Дилма Роуссефф, а Темер шел вместе с ней на выборы как претендент на пост вице-президента.

В случае признания данных нарушений суд может объявить недействительными итоги тех выборов и лишить Темера президентского мандата. Таким образом, Темер имеет шанс стать уже третьим в современной истории страны президентом, покинувшим свой пост досрочно по инициативе судебной или законодательной власти, и вторым в течение одного года президентом, смещенным с поста, после самой Роуссефф.

Однако у Темера даже в этом случае будет достаточно времени, чтобы подать апелляцию на решение суда. В случае его отрешения от должности должны будут состояться выборы президента, причем не прямые, а через голосование парламентариев. При этом всенародные выборы президента страны намечены на 2018 год.