В Бразилии первый из семи судей проголосовал за отставку президента страны

МЕХИКО, 9 июн – РИА Новости. Докладчик на заседании Верховного избирательного суда Бразилии Эрман Бенжамин проголосовал в пятницу за отставку главы государства Мишела Темера, став первым из семи судей, высказавшим свое мнение.
"Я голосую за аннулирование (победы) президентского бинома по причине обнаруженных нарушений", — приводит Франс Пресс заявление Бенжамина.
Речь идет о расследовании незаконного финансирования кампании 2014 года, когда президентом была избрана Дилма Роуссефф, а Темер шел вместе с ней на выборы как претендент на пост вице-президента.
Однако у Темера даже в этом случае будет достаточно времени, чтобы подать апелляцию на решение суда. В случае его отрешения от должности должны будут состояться выборы президента, причем не прямые, а через голосование парламентариев. При этом всенародные выборы президента страны намечены на 2018 год.