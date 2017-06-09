В Киеве признали, что закупают в России комплектующие для военной техники

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Украина продолжает в обход запретов "полукриминально" покупать российские комплектующие для военной техники, заявил в интервью изданию "Апостроф" депутат Рады Дмитрий Тымчук.

По его словам, украинский ВПК способен обеспечить потребности украинской армии лишь на 40%. Отказ от советского вооружения при этом "просто не рассматривается", поскольку потребует миллиардных вложений.

"Есть выход: либо закупать в России, либо нигде. Нигде – это означает, что ту технику, которая сейчас выходит из строя во время боевых действий, можно не ремонтировать – ремонтировать нечем, нет комплектующих", — сказал Тымчук.

В результате украинские оборонные заводы организуют поставки из России через третьи фирмы. "Наши предприятия, поскольку есть запрет на торговые отношения с Россией, начинают правдами и неправдами получать комплектующие российского производства, но не через закупки", — заявил парламентарий.

В 2014 году президент Украины Петр Порошенко запретил военно-техническое сотрудничество с Россией. Тем не менее в СМИ регулярно появляется информация о закупках Киевом российских комплектующих. В частности, в феврале сообщалось, что концерн "Укроборонпром" через молдавские фирмы закупает российские двигатели по завышенным ценам.

