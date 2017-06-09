Борис Джонсон заявил, что рад сохранить пост в новом правительстве Мэй

ЛОНДОН, 9 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что рад сохранить свой пост в новом правительстве премьер-министра Терезы Мэй.

Delighted to be reappointed Foreign Secretary. Lots of great work to do for greatest country on earth. Let's get cracking for Global Britain — Boris Johnson (@BorisJohnson) 9 июня 2017 г.

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"Рад, что меня переназначили министром иностранных дел. Предстоит много работы на благо самой замечательной страны в мире", — говорится в сообщении, размещенном в официальном аккаунте министра в Twitter.

Ранее в пятницу офис премьера страны заявил, что ключевые британские министры, в том числе иностранных дел и обороны, сохранят свои посты в новом правительстве Мэй.

Консервативной партии Великобритании под руководством Мэй по итогам парламентских выборов не хватило голосов для формирования правительства большинства. Мэй заявила о планах сотрудничества с североирландской Демократической юнионистской партией (DUP), однако не уточнила, в какой форме оно будет проходить. Ранее сообщалось, что формальной коалиции между DUP и консерваторами не будет, однако DUP обязуется поддерживать правительство тори — в случае, если всем удастся договориться.