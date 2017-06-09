"Врачи без границ" спасли 716 мигрантов в Средиземном море

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Международная организация "Врачи без границ" сообщила о спасении 716 мигрантов в Средиземном море.

"Мы завершили пятую спасательную операцию, и сейчас на борту 716 человек", — говорится в заявлении на официальной странице организации в Twitter.

We have completed the 5th rescue and now have 716 #people onboard. Unfortunately, for one person we arrived too late. pic.twitter.com/2UWVBX0vTO — MSF Sea (@MSF_Sea) 9 июня 2017 г.

Отмечается, что одного человека спасти не удалось.

Более 72 тысяч мигрантов и беженцев прибыли в Европу по Средиземному морю в этом году, погибли свыше 1,7 тысячи, сообщила в пятницу Международная организация по миграции. Статистика по аналогичному отрезку прошлого года (1 января – 7 июня) – более 207 тысяч и почти 3 тысячи.