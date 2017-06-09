Ключевые британские министры сохранят свои посты, сообщают СМИ

ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости, Мария Табак. Ключевые британские министры, в том числе, главы министерств иностранных дел и обороны, сохранят свои посты в новом правительстве Терезы Мэй, сообщили британские телеканалы со ссылкой на источники в канцелярии премьера.

Согласно данным источников, свои посты сохранят глава МИД Британии Борис Джонсон, канцлер Филип Хаммонд, и глава МВД Амбер Радд. Предположительно, министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и министр обороны Майкл Фэллон также останутся в правительстве.

Консервативной партии Великобритании под руководством Мэй по итогам парламентских выборов не хватило голосов для формирования правительства большинства. Мэй заявила о планах сотрудничества с североирландской Демократической юнионистской партией, однако не уточнила, в какой форме оно будет проходить. Ранее сообщалось, что формальной коалиции между DUP и консерваторами не будет, однако DUP обязуется поддерживать правительство тори — в случае, если всем удастся договориться.