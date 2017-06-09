Министр обороны Израиля призвал Хейли выдворить ХАМАС из Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июн — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал постоянного представителя США в ООН Никки Хейли добиться выдворения боевиков палестинского движения ХАМАС из соседнего Ливана, где те, по словам главы военного ведомства, занимаются подготовкой антиизраильских терактов.

На состоявшейся в Иерусалиме встрече Либерман предупредил, что Ливан несет "полную ответственность" за деятельность боевиков. "В беседе с госпожой Хейли я отметил, что в Ливане создан оперативный штаб ХАМАС, занимающийся организацией терактов против Израиля. Возглавляет штаб известный террорист Салах аль-Арури. На мой взгляд, важно, чтобы США оказали давление на правительство Ливана и добились выдворения боевиков ХАМАС с территории этой страны", — написал он в социальной сети Facebook.

Министр подтвердил сообщения о том, что после недавней высылки из Катара аль-Арури вместе с двумя соратниками перебрался в Ливан, где, по словам Либермана, вероятно их сближение с проиранским движением "Хезболлах".

"Поскольку Ливан является суверенным государством, то несет полную ответственность за происходящее на своей территории, включая террористическую деятельность, направленную против Израиля", — предупредил министр, которого также цитирует пресс-служба его партии "Наш дом Израиль".

Перед началом встречи Либерман подарил Хейли миниатюрную серебряную туфельку. Он напомнил американской гостье ее слова о том, что она "пришла в ООН на высоких каблуках, не следуя моде, а чтобы растоптать тех, кто пытается опорочить Израиль".

"Мы высоко ценим бесценную помощь, которую вы оказываете нам, и бескомпромиссную борьбу, которую вы ведете против тех, кто пытается очернить нас. И в знак благодарности я хочу преподнести вам этот сувенир, который вы можете использовать в случае необходимости", — сказал министр.