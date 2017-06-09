Многодетная мать из Италии заморозила ребенка сразу после родов

РИМ, 9 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская полиция обнаружила тело новорожденного в морозилке дома в центральной области Эмилия-Романья, сообщили местные СМИ.

Поиски ребенка начались во вторник, когда его мать, 40-летняя жительница города Мильярина, обратилась в местную больницу с кровотечением и почти сразу потеряла сознание. Придя в себя, женщина утверждала, что несколько дней назад серьезно упала. Однако после проведенного обследования врачи пришли к выводу, что она прибыла в медучреждение после преждевременных родов или аборта.

Медики сообщили об инциденте полицейским, которые два дня обыскивали дом женщины, где она проживала с мужем и шестью детьми. В четверг о местонахождении ребенка сообщила она сама: оказалось, что после родов мать спрятала шестимесячный плод в морозилке, где его и обнаружили полицейские.

Для выяснения обстоятельств трагедии прокуратура открыла расследование. Правоохранителям предстоит выяснить, был ли ребенок мертворожденным или нет, а также прояснить обстоятельства совместной жизни семейной пары, в которой муж, по его словам, не знал о беременности своей жены. Согласно первым данным следствия, многодетная семья жила в кошмарных условиях.

Это уже вторая ужасная история с мертвым ребенком, всколыхнувшая Италию за последние дни. В среду жительница Тосканы оставила 16-месячную дочь в машине и ушла на работу, ребенок скончался от остановки сердца, проведя на солнце около шести часов.