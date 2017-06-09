В Раде предложили ввести режим въезда россиян по биометрическим паспортам

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко считает, что Украине нужно немедленно ввести режим въезда граждан России на Украину по биометрическим паспортам.
По ее мнению, это поможет в плане безопасности, а также поможет выявлять граждан, которые незаконно пересекали границу.
Что касается введения визового режима с Россией, то Геращенко считает, что такое решение должно быть взвешенным, и если оно будет необходимо, то Киев будет его принимать.
Ранее фракция коалиции "Народный фронт" в украинском парламенте вновь призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.