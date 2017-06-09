В Раде предложили ввести режим въезда россиян по биометрическим паспортам

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко считает, что Украине нужно немедленно ввести режим въезда граждан России на Украину по биометрическим паспортам.

"Я считаю, что биометрические паспорт для граждан России, которые пытаются въехать, нужно ввести немедленно, как элемент безопасности", — сказала Геращенко в эфире телеканала " 112 Украина " в пятницу вечером.

По ее мнению, это поможет в плане безопасности, а также поможет выявлять граждан, которые незаконно пересекали границу.

Что касается введения визового режима с Россией, то Геращенко считает, что такое решение должно быть взвешенным, и если оно будет необходимо, то Киев будет его принимать.

В четверг министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ведомство готово выполнить необходимые процедуры для введения визового режима с Россией, если такое решение будет принято.

Ранее фракция коалиции "Народный фронт" в украинском парламенте вновь призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.