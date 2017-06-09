Норвежский террорист Брейвик сменил имя и фамилию

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Норвежский террорист Андерс Беринг Брейвик официально сменил имя, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Сообщается, что теперь террориста, отбывающего 21-летний срок, зовут Фьетольф Хансен. Адвокат Брейвика Эйстейн Стуррвик заявил, что ему неизвестны причины, побудившие заключенного сменить имя.

Брейвик 22 июля 2011 года совершил двойной теракт, в результате которого погибли 77 человек. Он был приговорен к 21 году тюремного заключения.

В четверг верховный суд Норвегии отказал Брейвику в рассмотрении его жалобы на государство, не найдя признаков нарушения прав заключенного в норвежской тюрьме. В связи с этим Брейвик намерен обратиться в Европейский суд по правам человека.