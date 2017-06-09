БАГДАД, 9 июн — РИА Новости. Число жертв теракта в иракском городе Эль-Мусайиб возросло до 31, ранены 25 человек, сообщил РИА Новости источник в иракских силах безопасности.
"Смертница с поясом со взрывчаткой подорвала себя в толпе мирных жителей в городе Эль-Мусайиб. Последние цифры: 31 погибший, 25 раненых", — заявил источник.
Взрыв произошел у входа на городской рынок.
СМИ ранее сообщили, что террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв.
*Террористическая организация, запрещенная в России