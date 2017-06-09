Число жертв теракта в иракском городе Эль-Мусайиб возросло до 31

БАГДАД, 9 июн — РИА Новости. Число жертв теракта в иракском городе Эль-Мусайиб возросло до 31, ранены 25 человек, сообщил РИА Новости источник в иракских силах безопасности.

Ранее сообщалось о 21 погибшем и 20 пострадавших.

"Смертница с поясом со взрывчаткой подорвала себя в толпе мирных жителей в городе Эль-Мусайиб. Последние цифры: 31 погибший, 25 раненых", — заявил источник.

Взрыв произошел у входа на городской рынок.

СМИ ранее сообщили, что террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв.

*Террористическая организация, запрещенная в России