В Испании посмертно наградили орденом жертву лондонского теракта

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Кабинет министров Испании принял решение посмертно наградить Большим крестом ордена Гражданских заслуг испанского гражданина, погибшего во время теракта в Лондоне, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Отмечается, что 39-летний сотрудник банка Игнасио Эчеверриа пытался отбиться от нападавших скейтбордом, однако упал и был настигнут злоумышленниками.

Министр культуры и образования Испании Иньиго Мендес де Виго назвал Эчеверриа "хорошим человеком, примерным гражданином, который продемонстрировал героическое поведение в попытке спасти жизнь девушки в ту ночь".

В минувшую субботу, 3 июня, автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. Скотланд-Ярд в среду официально подтвердил увеличение числа жертв теракта до восьми человек. Некоторые пострадавшие остаются в критическом состоянии.

Орден Гражданских заслуг — испанский орден, учрежденный для признания гражданских заслуг перед государством, провинциями и муниципалитетами, а также для награждения сотрудников чрезвычайных служб, которые действовали на благо нации.