ЕС требует от Киева биометрических паспортов для жителей Донбасса и Крыма

Здание МИДа Украины с национальным флагом Украины и флагом Евросоюза на фасаде. Архивное фото

Здание МИДа Украины с национальным флагом Украины и флагом Евросоюза на фасаде. Архивное фото

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Глава представительства Евросоюза на Украине Хуг Мингарелли заявил, что Киев должен выдавать биометрические паспорта жителям ДНР и ЛНР, а также Крыма, сообщает УНИАН.

По словам Мингарелли, Евросоюз не поддерживает идею украинского президента Петра Порошенко выдавать гражданам, проживающим на этих территориях, паспорта только старого образца и тем самым лишать их возможности ездить без виз в Европу.

"Это совершенно не соответствует нашему пониманию", — добавил Мингарелли.

Он отметил, что эта позиция ЕС уже доведена до сведения властей Украины.

Решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в Евросоюз было опубликовано 22 мая в официальном вестнике ЕС, оно вступит в силу 11 июня.

Ранее Петр Порошенко распорядился выдавать украинские загранпаспорта старого образца жителям самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также российского Крыма, который Киев считает своей, но "временно оккупированной" территорией. О том, возобновит ли Киев выплату пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы в ДНР и ЛНР, которая была прекращена в 2014 году, президент не упоминал.