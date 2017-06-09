Британцы удовлетворены итогами выборов, рады перестановке политических сил

Мужчина с собакой возле участка для голосования на досрочных парламетских выборах в Великобритании. 8 июня 2017

Мужчина с собакой возле участка для голосования на досрочных парламетских выборах в Великобритании. 8 июня 2017

ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Жители Великобритании удовлетворены итогами парламентских выборов, прошедших в четверг, и не удивлены провалу правящей консервативной партии. Протестов или митингов, связанных с результатами выборов, в британской столице нет, передает корреспондент РИА Новости.

Согласно итогам подсчета результатов голосования в 649 из 650 округов, консерваторы получили 318 мандатов, лейбористы - 261, либерал-демократы - 12, Шотландская национальная партия - 35, остальные партии - 23. Ни одна из партий не набирает 326 голосов, необходимых для самостоятельного формирования кабинета министров. Окончательные итоги будут подсчитаны в пятницу вечером.

На следующий день после внеочередных выборов в парламент в столице Великобритании спокойно – нет протестующих, тихо, на улицах царит порядок. Жители Соединенного Королевства довольны тем, что консервативной партии не удалось получить абсолютное большинство в нижней палате британского парламента.

Большая ошибка Терезы Мэй

По словам опрошенных РИА Новости жителей Лондона, большой ошибкой премьер-министра было созывать внеочередные парламентские выборы. "Она просчиталась в том, что сможет получить абсолютное большинство. По факту она не смогла этого сделать", - сказал молодой человек по имени Дэвид.

"Я доволен результатами выборов и тем, что меняется расстановка политических сил. Лейбористы сделали большой прогресс на этих выборах. Сейчас очень интересное время", - отметил офисный сотрудник Ральф.

Ставка на молодежь

Как отмечают наблюдатели, парламентские выборы в Великобритании прошли с самой высокой явкой за последние 25 лет - в голосовании приняли участие более 32 миллионов британцев. Явка составила 68,7%, это на 2% выше, чем на всеобщих выборах в 2015 году.

При этом молодежь проявила большую активность, чем в предыдущие годы, отдавая свои голоса лейбористам и другим альтернативным партиям. Собеседники агентства считают, что молодежь с активной гражданской позицией может стать существенной частью электората на следующих выборах. Также не исключено, что при высокой активности молодого поколения возраст голосования может быть понижен с нынешних 18 лет.

"Молодые люди с большим энтузиазмом поддержали лидера Лейбористской партии Джереми Корбина на этих выборах. Нужно отдать должное лейбористам, что они сумели воодушевить молодежь принять участие в выборах – сначала зарегистрироваться, а потом проголосовать. Ведь обычно молодежь аполитична и пассивна на выборах. Это может стать примером для других партий в будущем, политики будут более активно работать с этой частью населения", - считает преподаватель музыки Дебора.

Альянс с DUP

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в пятницу, что получила разрешение королевы Великобритании Елизаветы Второй на формирование кабинета министров и намерена сотрудничать в парламенте с Североирландской демократической юнионистской партией DUP. Таким образом, вдвоем они смогут обеспечить себе абсолютное большинство в парламенте (328 мест при необходимом минимуме в 326).

Британцы, опрошенные РИА Новости, считают, что альянс лучше для страны и для предстоящих переговоров с Брюсселем по Brexit, чем если бы тори правили в одиночку.

Сотрудник консалтинговой компании Александр отметил, что наличие другой партии в альянсе может способствовать смягчению хода переговоров по выходу Великобритании из ЕС.

"Премьер-министру теперь будет сложнее вести переговоры по Brexit, но положительным моментом является то, что ей придется учитывать интересы и мнение других партий при переговорах с Брюсселем. Для страны в целом это хорошо, так как позволит не допустить каких-то радикальных шагов по Brexit", - отметил он.