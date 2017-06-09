В Великобританию прибыли стратегические бомбардировщики США B-2 Spirit

ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. Стратегические бомбардировщики B-2 Spirit размещены в Великобритании для участия в регулярных операциях, говорится в пресс-релизе европейского командования ВС США.

В Пентагоне сообщили, что бомбардировщики B-2 были развернуты в Великобритании на базе Королевских ВВС в Фэрфорде "для участия в регулярных операциях по сдерживанию".

Отмечается, что "бомбардировщики B-2 Spirit не будут принимать участия в учениях BALTOPS или Saber Strike" и будут находится в Великобритании "короткий промежуток времени".

Ранее США запустили "Инициативу по обеспечению безопасности Европы" (European Reassurance Initiative) в 2014 году в ответ на "агрессивные действия России". Она предусматривает "гарантии безопасности для европейских союзников", что на практике реализуется как развертывание дополнительных сил НАТО у границ с России.