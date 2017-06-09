Эксперты прокомментировали вступление Индии в ШОС

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июн – РИА Новости. Вступление Индии в Шанхайскую организацию сотрудничества повышает престиж организации, укрепляет возможности Нью-Дели в борьбе с международным терроризмом и позволит углублять взаимодействие со странами Центральной Азии, считают опрошенные РИА Новости индийские эксперты.
В прошедшем сегодня саммите ШОС в Астане лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Таким образом, ШОС, организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, увеличилась до восьми государств, расширив ареал своей деятельности до Индийского океана.
Вопросы статуса и престижа
По словам вице-президента Исследовательского фонда "Обсервер" Нандана Унникришнана, изначальный интерес Индии к вступлению в ШОС определялся несколькими соображениями.
"Первое, что ШОС – это организация, которая, по мнению Индии, может внести вклад в региональное экономическое развитие в Евразии и Индия хочет принять участие в этом развитии, реализовывать некоторые из проектов. Второе, что ШОС – организация, которая может внести вклад, не одна, но с другими организациями, другими странами, в решение проблемы международного терроризма, и главным образом, ШОС может стать важным игроком в попытках нахождения какого-то решения для Афганистана", — заявил эксперт РИА Новости.
"Индия рассматривает Центральную Азию как стратегический соседний регион, но пока не могла включить необходимую дипломатическую активность, чтобы развивать это сотрудничество до новых высот. Например, у Индии нет финансовых ресурсов, чтобы делать то же, что Китай. Этому во многом является причиной тот факт, что у Индии нет прямой линии экономического сообщения, транспортного сообщения, поскольку Индия не может достичь Центральной Азии, скажем, через Пакистан", — пояснил он.
По его словам, в силу этой причины активность Нью-Дели будет сосредоточена преимущественно в дипломатической сфере, "а присоединение к ШОС, где будет регулярное взаимодействие со странами Центральной Азии, поможет Индии повысить ее статус".
С этим согласен бывший посол Индии в России, независимый директор нефтяной компании ONGC Limited Аджай Мальхотра.
"Индия присоединяется к ШОС с открытым и позитивным подходом, без предубеждений. Мы видим возможности, которые мы можем обратить в пользу наших интересов, а также стран региона. Наше членство в ШОС согласуется с нашим желанием углубить наше взаимодействие с центральноазиатским регионом в целом, с которым у нас имеются проверенные временем исторические связи", — отметил он.
По его словам, Нью-Дели будет "конструктивно" участвовать во всех сферах взаимодействия в рамках ШОС.
"Наши интересы уже сближаются в ряде сфер. Помимо фокуса на торговле и экономических вопросах, мы будем заинтересованы в Региональной антитеррористической структуре, поскольку они продвигает взаимодействие между станами-членами в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Эти явления являются предметом обеспокоенности каждой страны ШОС. Мы также будет использовать наше членство в ШОС для дальнейшего углубления наших культурных и гуманитарных связей с центральноазиатским регионом", — добавил Мальхотра.
Подводные камни
"Другая сторона – это, конечно, негативные моменты. Мы должны быть непредвзяты и не забывать, что они существуют", — заявил он.
Один из них таких моментов может проявиться, если Исламабад решит вынести на обсуждение в ШОС проблем двусторонних пакистано-индийских отношений. По его словам, что Индия "очевидно" не будет поднимать двусторонние проблемы в ШОС, но Индии придется отвечать, если это будет делать Пакистан.
"Ведущим державам, я имею в виду, Россию и Китай, гарантировать, что Пакистан также не будет поднимать двусторонние проблемы", — отметил он.
Вторым таким моментом Унникришнан назвал ведущую роль Китая в ШОС, поскольку "отношения Индии с Китаем, особенно в последний год, были немножко сложными". Но эксперт признает, что взаимодействие в ШОС может, и напротив, помочь Пекину и Дели найти новые точки соприкосновения.
"Как сильно это повлияет на сотрудничество в ШОС – покажет время. Хотя это может сработать в другую сторону, это будет хорошим моментом, поскольку Китай и Индия смогут найти другие сферы, где их интересы близки, найдут что-то за пределами тех расхождений, которые имеются сейчас на двустороннем уровне", — заявил он.
"Индия и Пакистан являются давними членами целого ряда многосторонних организаций, таких как ООН, Содружество, Южно-Азиатской ассоциации регионального сотрудничества (СААРК). Поэтому одновременное принятие в ШОС наших стран не является проблемой. Мы совершенно точно будем придерживаться традиции ШОС не поднимать двусторонние проблемы на заседаниях. Добавлю, что индийское членство в ШОС не только смещает ее центр тяжести на юг Азии, но и также повышает престиж и влияние этой организации", — заключил он.