Эксперты прокомментировали вступление Индии в ШОС

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июн – РИА Новости. Вступление Индии в Шанхайскую организацию сотрудничества повышает престиж организации, укрепляет возможности Нью-Дели в борьбе с международным терроризмом и позволит углублять взаимодействие со странами Центральной Азии, считают опрошенные РИА Новости индийские эксперты.

В прошедшем сегодня саммите ШОС в Астане лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Таким образом, ШОС, организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, увеличилась до восьми государств, расширив ареал своей деятельности до Индийского океана.

Вопросы статуса и престижа

По словам вице-президента Исследовательского фонда "Обсервер" Нандана Унникришнана, изначальный интерес Индии к вступлению в ШОС определялся несколькими соображениями.

"Первое, что ШОС – это организация, которая, по мнению Индии, может внести вклад в региональное экономическое развитие в Евразии и Индия хочет принять участие в этом развитии, реализовывать некоторые из проектов. Второе, что ШОС – организация, которая может внести вклад, не одна, но с другими организациями, другими странами, в решение проблемы международного терроризма, и главным образом, ШОС может стать важным игроком в попытках нахождения какого-то решения для Афганистана", — заявил эксперт РИА Новости.

Третьим фактором Унникришнан назвал тот факт, что присоединение к ШОС дает Индии возможность более глубокого взаимодействия со странами Центральной Азии.

"Индия рассматривает Центральную Азию как стратегический соседний регион, но пока не могла включить необходимую дипломатическую активность, чтобы развивать это сотрудничество до новых высот. Например, у Индии нет финансовых ресурсов, чтобы делать то же, что Китай. Этому во многом является причиной тот факт, что у Индии нет прямой линии экономического сообщения, транспортного сообщения, поскольку Индия не может достичь Центральной Азии, скажем, через Пакистан", — пояснил он.

По его словам, в силу этой причины активность Нью-Дели будет сосредоточена преимущественно в дипломатической сфере, "а присоединение к ШОС, где будет регулярное взаимодействие со странами Центральной Азии, поможет Индии повысить ее статус".

С этим согласен бывший посол Индии в России, независимый директор нефтяной компании ONGC Limited Аджай Мальхотра.

"Индия присоединяется к ШОС с открытым и позитивным подходом, без предубеждений. Мы видим возможности, которые мы можем обратить в пользу наших интересов, а также стран региона. Наше членство в ШОС согласуется с нашим желанием углубить наше взаимодействие с центральноазиатским регионом в целом, с которым у нас имеются проверенные временем исторические связи", — отметил он.

По его словам, Нью-Дели будет "конструктивно" участвовать во всех сферах взаимодействия в рамках ШОС.

"Наши интересы уже сближаются в ряде сфер. Помимо фокуса на торговле и экономических вопросах, мы будем заинтересованы в Региональной антитеррористической структуре, поскольку они продвигает взаимодействие между станами-членами в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Эти явления являются предметом обеспокоенности каждой страны ШОС. Мы также будет использовать наше членство в ШОС для дальнейшего углубления наших культурных и гуманитарных связей с центральноазиатским регионом", — добавил Мальхотра.

Подводные камни

Несмотря на позитивное восприятие присоединения Индии к ШОС, Нандан Унникришнан отмечает, что в этом развитии есть и подводные камни.

"Другая сторона – это, конечно, негативные моменты. Мы должны быть непредвзяты и не забывать, что они существуют", — заявил он.

Один из них таких моментов может проявиться, если Исламабад решит вынести на обсуждение в ШОС проблем двусторонних пакистано-индийских отношений. По его словам, что Индия "очевидно" не будет поднимать двусторонние проблемы в ШОС, но Индии придется отвечать, если это будет делать Пакистан.

"Ведущим державам, я имею в виду, Россию и Китай, гарантировать, что Пакистан также не будет поднимать двусторонние проблемы", — отметил он.

Вторым таким моментом Унникришнан назвал ведущую роль Китая в ШОС, поскольку "отношения Индии с Китаем, особенно в последний год, были немножко сложными". Но эксперт признает, что взаимодействие в ШОС может, и напротив, помочь Пекину и Дели найти новые точки соприкосновения.

"Как сильно это повлияет на сотрудничество в ШОС – покажет время. Хотя это может сработать в другую сторону, это будет хорошим моментом, поскольку Китай и Индия смогут найти другие сферы, где их интересы близки, найдут что-то за пределами тех расхождений, которые имеются сейчас на двустороннем уровне", — заявил он.

В свою очередь, Аджай Мальхотра не считает, что двусторонние проблемы скажутся негативно на взаимодействии стран ШОС.

"Индия и Пакистан являются давними членами целого ряда многосторонних организаций, таких как ООН, Содружество, Южно-Азиатской ассоциации регионального сотрудничества (СААРК). Поэтому одновременное принятие в ШОС наших стран не является проблемой. Мы совершенно точно будем придерживаться традиции ШОС не поднимать двусторонние проблемы на заседаниях. Добавлю, что индийское членство в ШОС не только смещает ее центр тяжести на юг Азии, но и также повышает престиж и влияние этой организации", — заключил он.