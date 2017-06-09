В МИД России назвали условие переноса посольства из Тель-Авива в Иерусалим

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Москва не будет переносить свое посольство в Израиле в Иерусалим до достижения окончательного соглашения о судьбе города между израильтянами и палестинцами, заявили РИА Новости в МИД РФ.
В Департаменте информации и печати МИД РФ в ответ на это предложение напомнили, что еще 6 апреля 2017 года российской стороной было сделано официальное заявление, в котором была подтверждена приверженность Москвы "двухгосударственному решению палестино-израильского конфликта".
"Мы отметили, что рассматриваем Восточный Иерусалим в качестве столицы будущего палестинского государства, а Западный Иерусалим считаем столицей Израиля. При этом было подчеркнуто, что конкретные параметры решения всего спектра вопросов окончательного статуса палестинских территорий, включая проблему Иерусалима, должны быть согласованы в ходе прямых переговоров между сторонами. Имеется в виду, что до достижения финального соглашения между палестинцами и израильтянами, в частности, по судьбе Иерусалима, мы не будем предпринимать каких-либо действий, которые могли бы предвосхитить решение этого и других ключевых проблем урегулирования в пользу той или иной стороны. К таким действиям мы относим и возможный перенос нашего посольства из Тель-Авива в Иерусалим", — отметили в российском МИД.